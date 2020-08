Die Europäische Union weitet ihre Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie auf Marokko aus.

Damit dürfen derzeit nur noch Menschen aus zehn Ländern normal in die EU einreisen. Dazu gehören unter anderem Australien, Japan, Ruanda und Uruguay.



Grundlage der EU-Entscheidung ist vor allem die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in den vergangenen 14 Tagen pro 100.000 Einwohner. Sie soll nahe am oder unter dem EU-Durchschnitt liegen. Aber auch Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, der Trend der Infektionszahlen und die allgemeine Reaktion des jeweiligen Landes auf die Pandemie spielen eine Rolle.