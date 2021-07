Aus der EU-Kommission kommt Unterstützung für die Einführung einer begrenzten Corona-Impfpflicht, etwa für spezielle Berufsgruppen.

Für Beschäftigte im Gesundheitswesen oder für das Lehrpersonal könne eine Impfpflicht eine vernünftige Maßnahme sein, sagte EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Eine solche Verpflichtung wäre aber Sache der Mitgliedsstaaten. Gentiloni erklärte weiter, die EU werde ihr Ziel, 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung bis Ende des Sommers zu impfen, voraussichtlich früher als geplant erreichen. Dies reiche jedoch nicht aus. Weitere Fortschritte beim Impfen seien jetzt das wichtigste, auch um etwa ökonomische Auswirkungen durch die Delta-Variante zu verhindern.



In Frankreich will die Regierung in Kürze ein Gesetz auf den Weg bringen, das eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal vorsieht. Dazu ist am Montag eine Sondersitzung geplant.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 10.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 09.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.