Die Weltgesundheitsorganisation hat sich besorgt über die hohen Corona-Infektionszahlen in Europa geäußert.

Die 53 europäischen Länder seien zurück im Epizentrum der Pandemie - wie vor einem Jahr, sagte der Europa-Chef der WHO, Kluge. Sollten die Ansteckungsraten so hoch bleiben wie gerade, könnten bis Februar eine weitere halbe Million Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus sterben.



In Deutschland hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 33.949 Neuansteckungen - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Vor diesem Hintergrund beraten ab dem Nachmittag die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen. Im Vorfeld verlangten mehrere Politiker eine Impfpflicht für Pflegekräfte. Diskutiert werden soll auf der zweitägigen Konferenz auch, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.