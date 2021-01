Die Europäische Spielergewerkschaft hat nach Angaben des deutschen Handball-Nationaltorwarts Johannes Bitter die Organisatoren der WM in Ägypten gebeten, auf Zuschauer zu verzichten.

Bei der Weltmeisterschaft, die vom 13. bis zum 31. Januar stattfindet, sind 20 Prozent der Zuschauerkapazität der Halle zugelassen. Bitter sagte, Spiele vor Zuschauern seien nicht nur wegen der zusätzlichen Gesundheitsrisiken absurd, sondern auch angesichts der Lage in den Heimatländern der Mannschaften, in denen Menschen ihre Wohnungen möglichst nicht verlassen sollten.



Sein Teamkollege Andreas Wolff kritisierte die Absagen dreier Nationalspieler vom THW Kiel. Wolff sagte in einem Podcast des Klubs Rhein-Neckar Löwen, ihn störe, dass sie das Turnier "fahren ließen", obwohl sie zuvor in der Champions League an Auswärtsspielen teilgenommen hätten.

