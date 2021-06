Eine Impfung für genesene Corona-Patienten ist nach Expertenaussagen auch für Menschen sinnvoll, die viele Antikörper haben.

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Cichutek, sagte in einer Diskussionsrunde in Berlin, man könne davon ausgehen, dass in sechs Monaten in der Regel bei allen Genesenen ein sehr guter Schutz vorhanden sei, allerdings falle die Entwicklung unterschiedlich aus. Deshalb würde er davon abraten, sich einfach nur am Antikörperwert zu orientieren, meinte Cichutek. Mit einer einmaligen Impfung nach der Erkrankung sei sichergestellt, dass ein voller Schutz vorhanden sei. Ähnlich äußerten sich der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, und der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.