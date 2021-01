Bundesfamilienministerin Giffey hat sich dafür ausgesprochen, die grundsätzliche Schießung der Schulen und Kitas so kurz wie möglich zu halten.

Lockerungen müssten sich zuerst auf Kinder beziehen, sagte Giffey im Deutschlandfunk. Die SPD-Politikerin stellte jedoch klar, dass die Bundesländer das Thema Kinderbetreuung und Unterricht unterschiedlich handhabten und dies auch so bleiben werde. Gleichzeitig verteidigte Giffey die gestern beschlossenen Maßnahmen. Man habe im Dezember so viele Corona-Tote gehabt wie in der ganzen Zeit davor. Deshalb müsse man auch im privaten Bereich zu deutlichen Kontaktreduzierungen kommen. Die Familienministerin wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass Eltern nun noch leichter Krankengeld beantragen könnten, wenn sie ihre Kinder zuhause betreuen müssen oder wollen.



Der Deutsche Lehrerverband warnt angesichts des Lockdowns vor wachsenden Lernrückständen. Präsident Meidinger sagte der "Rheinischen Post", man könne versuchen, durch Kürzung von Lehrplaninhalten und angepasste Prüfungsanforderungen Härten zu vermeiden. Die Gerechtigkeitslücke zwischen Kindern aus bildungsaffinen Elternhäusern und Kindern ohne elterliche Unterstützung werde sich trotzdem vergrößern.



Hier finden Sie die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz im Überblick.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 6.1.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 31.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 2.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 05.01.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 4.1.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 2.1.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.