Gut eine Woche vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfeltreffen hat der FDP-Vorsitzende Lindner ein Ende des Lockdowns verlangt.

Der flächendeckende Lockdown müsse enden, er sei ein zu scharfer Eingriff in die Grundrechte, schrieb Lindner in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung. Je mehr Tests, Impfungen und regionale Unterschiede es gebe, desto weniger sage der Sieben-Tage-Wert von 35 oder 50 etwas aus. Künftig müsse stattdessen jede Region einzeln betrachtet werden, wobei beispielsweise die Zahl der Neuinfektionen und die Lage in den Krankenhäusern als Richtwerte dienen könnten.



Der FDP-Chef sprach sich außerdem für eine massive Ausweitung der Schnelltests und eine Verbesserung der Corona-Warnapp aus. Er schlug vor, die App um einen 24-stündigen Freipass nach negativem Schnelltest zu ergänzen. Damit sollten Restaurantbesuche möglich sein.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.