FDP-Chef Lindner hat weitgehende Bewegungsfreiheit für Corona-Geimpfte auch innerhalb der EU gefordert.

Wenn es der Fall sei, dass Impfung vor der Weitergabe des Virus schütze, könne es in Deutschland keine Freiheitseinschränkungen mehr für diese Menschen geben, sagte Lindner im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Durch ein europäisches Impfzertifikat könnten dann Handlungssicherheit und Bewegungsfreiheit wiedergewonnen werden.



Der FDP-Vorsitzende betonte, dass eine Teilung in Geimpfte und Ungeimpfte "sozialen Sprengstoff" berge. Um dem entgegenzuwirken, plädierte Lindner für Konzepte, mit denen gesellschaftliches Leben hochgefahren werden könne, selbst wenn die Bevölkerung noch nicht durchgeimpft sei. Grenzschließungen könnten in der aktuellen Pandemie nur "ultima ratio" sein.



Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.