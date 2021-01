FDP-Chef Lindner hat weitgehende Bewegungsfreiheit für Corona-Geimpfte auch innerhalb der EU gefordert.

Wenn es der Fall sei, dass Impfung vor der Weitergabe des Virus schütze, könne es in Deutschland keine Freiheitseinschränkungen mehr für diese Menschen geben, sagte Lindner im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Durch ein europäisches Impfzertifikat könnten dann Handlungssicherheit und Bewegungsfreiheit wiedergewonnen werden.



Der FDP-Vorsitzende betonte, dass eine Teilung in Geimpfte und Ungeimpfte "sozialen Sprengstoff" berge. Um dem entgegenzuwirken, plädierte Lindner für Konzepte, mit denen gesellschaftliches Leben hochgefahren werden könne, selbst wenn die Bevölkerung noch nicht durchgeimpft sei. Grenzschließungen könnten in der aktuellen Pandemie nur "ultima ratio" sein.



Das Interview der Woche sendet der Deutschlandfunk am Sonntag ab 11.05 Uhr.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 22.01.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 14.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 17.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 21.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 14.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 06.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.01.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.