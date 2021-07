Der Vorstoß von Kanzleramtsminister Braun zu möglichen Corona-Beschränkungen für Nicht-Geimpfte ist bei der FDP auf Kritik gestoßen.

Derartige Maßnahmen wären die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür, sagte der stellvertretende Vorsitzende Kubicki den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Überdies sei eine Kategorisierung von Grundrechten in eine erste und zweite Klasse klar verfassungswidrig.



Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Buschmann, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn feststehe, dass von Getesteten, Geimpften und Genesenen in gleicher Weise keine Gefahr ausgehe, dürfe man sie nicht unterschiedlich behandeln.

Restaurant- und Kinobesuche nur für Geimpfte?

Braun hatte sich in der "Bild am Sonntag" dafür ausgesprochen, Geimpften mehr Freiheiten einzuräumen als Ungeimpften. Das könnte bei hohen Inzidenzen etwa bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Restrisiko zu hoch sei. Der Staat habe die Pflicht, die Gesundheit seiner Bürger zu schützen. Der Kanzleramtsminister befürchtet ein Ansteigen der Inzidenz bis zur Bundestagswahl Ende September auf 850 und damit 100.000 Neuinfektionen täglich.



Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann schloss für die Zukunft eine Impfpflicht nicht aus. Dies sei zwar nicht geplant, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber möglich, dass Virus-Varianten aufträten, die dies erforderlich machten. Zudem könne es gut sein, dass man irgendwann gewisse Bereiche und Tätigkeiten nur noch für Geimpfte zulasse. Kretschmann verwies in diesem Zusammenhang auf die Masern. Auch dort gebe es eine Impfpflicht für Kindertagesstätten, weil die Krankheit sehr ansteckend sei.

