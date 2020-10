Die vorab bekannt gewordenen Pläne für Einschränkungen des öffentlichen Lebens stoßen unter anderem in der FDP auf Kritik.

Sowohl der Parteivorsitzende Lindner als auch Bundestagsvizepräsident Kubicki äußerten Zweifel daran, dass die diskutierten Maßnahmen verfassungskonform sind. Kubicki sagte im Deutschlandfunk, die Pläne kämen einem kompletten Lockdown nahe und hätten wahrscheinlich vor Gericht keinen Bestand. FDP-Chef Lindner schrieb auf Twitter, die Gastronomie komplett still zu legen, hielte er für unnötig und für verfassungswidrig.



Der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung, Fuest, warnte vor einem erneuten bundesweiten Lockdown. Regionale Maßnahmen, angepasst in ihrem Ausmaß an die Infektionslage vor Ort, seien die bessere Lösung, sagt er dem "Mannheimer Morgen".



Dagegen meinte der Chef des Deutschen Institus für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, im Deutschlandfunk, er halte nichts von einem teilweisen Lockdown. Wenn dieser nicht funktioniere, habe man wertvolle Zeit verloren und müsse das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft wie im Frühjahr dann doch wieder für einen längeren Zeitraum herunterfahren. Der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Drosten, sagte in seinem NDR-Podcast, wenn man jetzt einmal auf die Bremse treten würde, hätte das einen ganz nachhaltigen Effekt.

