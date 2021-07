Nach Meinung der FDP-Gesundheitsexpertin Aschenberg-Dugnus sollte die Politik Anreize schaffen, um die Impfbereitschaft der Menschen in der Corona-Pandemie auf hohem Niveau zu halten.

Aschenberg-Dugnus sagte dem Portal "t-online", Gutscheine für den freien Eintritt in Freizeitparks und Museen seien dafür zum Beispiel eine gute Möglichekeit. Die SPD-Politikerin Dittmar plädierte für flexiblere Impfangebote. Es müsse künftig - Zitat - "Impfungen to go" ohne Voranmeldung geben. Dittmar forderte außerdem, bei der Vergabe der Zweittermine flexibler vorzugehen, um zu verhindern, dass Menschen wegen ihres Urlaubs absagten.



Finanzielle Impfanreize sind auch in anderen europäischen Staaten im Gespräch. Die griechische Regierung stellte jungen Menschen ein digitales Guthaben von 150 Euro in Aussicht, das für bestimmte Angebote der Tourismus- und Kulturbranche einsetzbar sein soll.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.