Die FDP hat die anderen Bundestagsfraktionen um Unterstützung für eine Sondersitzung am kommenden Dienstag gebeten - und zwar vor den neuen Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie. Bundeskanzlerin Merkel sollte nach unserer Staatsauffassung im Parlament über eine veränderte Pandemie-Lage und neue Grundrechtseinschränkungen informieren, heißt es in einem Schreiben von Parteichef- und Fraktionschef Lindner und dem Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer Buschmann.

Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Demnach ging der Brief an die Fraktionsführungen von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken, nicht aber an die der AfD. Auch Bundestagspräsident Schäuble wurde demnach unterrichtet. Zur Begründung heißt es, die Bekämpfung der Pandemie sei eine gesamtstaatliche Aufgabe. Mögliche zusätzliche Grundrechtseinschränkungen müssten vorab im Bundestag Gegenstand einer Debatte sein.



Merkel will mit den Länderchefs über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten. Die Gesundheitsämter meldeten heute dem Robert Koch-Institut 13.882 Corona-Neuinfektionen. Am Wochenende leiten allerdings nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten ans RKI weiter.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.