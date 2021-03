Die Finanzminister der Euro-Zone haben angesichts der Corona-Pandemie Wirtschaftshilfen bis Ende 2022 zugesichert.

Mit den steigenden Schulden werde man sich erst befassen, wenn die Konjunktur sich erhole, heißt es in einer Erklärung der Euro-Gruppe. Vor einigen Tagen hatte die EU-Kommission erklärt, die Schuldenobergrenzen sollten auch im kommenden Jahr ausgesetzt bleiben.



Wegen der Lockdowns in den einzelnen Mitgliedsstaaten schrumpfte die Wirtschaft in der Euro-Zone im vergangenen Jahr um 6,6 Prozent. Zahlreiche Unternehmen überlebten nur dank staatlicher Hilfen. Für dieses Jahr rechnet die EU-Kommission mit einem Wachstum von 3,8 Prozent.

