Vor den Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Auflagen mehren sich Forderungen nach strengeren Regeln. Politiker mehrerer Parteien verlangten weitere Beschränkungen, um die Infektionszahlen zu senken. Auch eine Ausgangssperre wird ins Gespräch gebracht.

Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man müsse versuchen, die neuen Virus-Varianten durch konsequente Maßnahmen rechtzeitig einzudämmen. Lieber jetzt einmal richtig anstatt eine Endlosschleife bis in den Sommer hinein, meinte der CDU-Politiker.



Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Lockdown habe bisher zu wenig bewirkt. Es müsse deshalb überlegt werden, wo die Infektionen herkämen und ob weitere Bereiche in die Beschränkungen einbezogen werden müssten.



Linksfraktionschef Bartsch verlangte mit Blick auf die Virus-Mutationen eine Beschränkung des Flugverkehrs. Außerdem müsse bei den Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Regierungschefs der Länder die Situation in den Pflegeheimen ganz oben auf der Tagesordnung stehen.

Hans: Ausgangssperre kein Tabu

Der saarländische Ministerpräsident Hans (CDU) forderte eine Debatte ohne Denk- und Diskussionsverbote. Dies gelte für das Thema Ausgangssperre, aber auch für die Diskussion um die Arbeit im Homeoffice, sagte er der "Rheinischen Post".



Dagegen warnte der Chef der Wirtschaftsweisen, Feld, vor einer Überreaktion bei den Corona-Auflagen. Eine Verlängerung des Lockdowns sei wohl unvermeidlich, sagte er. Aber die Politik müsse aufüassen, dass sie nicht in Aktivismus abdrifte. Eine Verschärfung dürfe nicht zu einem Problem für die Versorgungslage der Bevölkerung werden.



Bereits an diesem Dienstag statt erst am 25. Januar sind die nächsten Corona-Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder geplant. Der derzeitige Lockdown ist vorerst bis zum 31. Januar vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.