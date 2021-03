Welche Rolle spielt die Wissenschaft in der Pandemie? Werden in der Politik genug Positionen gehört - und dabei auch unterschiedliche? Der Virologe Stöhr findet, die Politik nutze die Breite und Tiefe des Wissens nicht ausreichend. Auch andere Expertinnen und Experten raten zu mehr Vielfalt, sehen aber erste Fortschritte.

Der Virologe Stöhr forderte die Bundesregierung auf, eine Arbeitsgruppe aus Experten verschiedener Disziplinen einzusetzen. Er sagte im Deutschlandfunk, nur wenn unterschiedliche Interessen gehört würden, sei es möglich, eine Balance zwischen Freiheit, Gesundheit und Wirtschaft zu finden. Intensivmediziner, Virologen und Kinderärzte hätten unterschiedliche Interessen. Wenn diese sich vorab einigten, habe das viel mehr Wirkung als Einzelmeinungen wie seine eigene, betonte Stöhr, der das globale Influenza-Programm der Weltgesundheitsorganisation leitete. Das ganze Interview können Sie hier hören.



Die Politik lasse viel Qualität auf der Strecke und nutze die Breite und Tiefe des Wissens in Deutschland nicht, wenn es um Entscheidungsfindungen wie das heutige Bund-Länder-Treffen gehe. Deutschland habe einen Sonderweg gewählt, indem es die Inzidenz von 35 als ein maßgebliches Kriterium definiert hat. Diese sei in den Wintermonaten aber realitätsfern, sagte der Epidemiologe. Stöhr kritisiert, dass die Bundesregierung offensichtlich keinen großen Wert auf einen "strukturierten Prozess der Risikoabschätzung" legt - und das auch nicht einfordere.

Staatssekretär Rachel: "Unterschiedliche Disziplinen einbezogen"

Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerin für Bildung und Forschung, sagte in der Dlf-Sendung "Agenda", die Wissenschaft sei in Gesellschaft und Politik sehr hoch angesehen, ihre Bedeutung werde aber in Situationen wie dieser umso größer. Es habe es sich um einen vielfältigen Prozess gehandelt, in dem es zunächst um Auskunft über das Virus gegangen sei. Danach sei die Frage gewesen, wie man in der Bevölkerung damit umgehe und welche Schutzmaßnahmen notwendig seien, bis zur Frage, wir sich das Infektionsgeschehen auf Kinder und Jugendliche auswirke. Dabei seien unterschiedliche Disziplinen einbezogen worden.

Politologin Kropp: Vielfalt hat zugenommen

Die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp von der FU Berlin sagte, ihr Eindruck sei, dass die Vielfalt der herangezogenen Disziplinen zugenommen habe. Sie wage die Prognose, dass mit dem Abebben der Pandemie andere Disziplinen wie Politikwissenschaft oder Ethik wichtiger würden, da sie sich mit den Folgen zu beschäftigen haben.

Virologe Schmidt-Chanasit: "Meine Expertise ist eine von vielen"

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin an der Uniklinik Hamburg betonte, dass von vornherein festgestanden habe, dass mehr notwendig sei als die virologische Perspektive. "Meine Expertise ist eine von vielen, ich empfinde sie nicht als die wichtigste, eine von vielen Disziplinen."

Entschleunigung und Beschleunigung

Prof. Urban Wiesing, Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, sagte: "Wir haben versucht, die Pandemie mit Maßnahmen aus dem 19. Jahrhundert oder dem Mittelalter zu entschleunigen", wie Quarantäne und Lockdown.



Gleichzeitig sei ein typisches Phänomen des 21. Jahrhunderts eingetreten, nämlich die Beschleunigung der Wissenschaft. Es handle sich um ein Wettrennen, so schnell wie möglich eine wissenschaftliche moderne Antwort zu finden. Innerhalb von einem knappem Jahr sei ein Impfstoff entwickelt worden. Dies sei die entscheidende wissenschaftliche Antwort auf die Pandemie.

