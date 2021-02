Mehr als einen Trostgipfel erwartet der Handelsverband Deutschland vor den Online-Beratungen mit Wirtschaftsminister Altmaier. Doch der dämpfte bereits die Erwartungen. Was kann das Online-Treffen also bewirken? Wir beantworten wichtige Fragen zum Thema.<H3>

Wer nimmt an dem Wirtschaftsgipfel teil?

An dem Treffen auf Einladung von Bundeswirtschaftsminister Altmaier nehmen

Vertreter von mehr als 40 Verbänden teil. Wegen der Corona-Pandemie findet das Treffen nur online statt.

Um welche Themen geht es?

Themen sind die aktuelle Krisenlage, die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern, die Hilfsprogramme und mögliche Öffnungsperspektiven etwa für Handel und Gastgewerbe. So fordert der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands HDE, Genth, einen Stufenplan zum Ausstieg aus dem Lockdown. Das hätten sich viele Betriebe mit ihren Hygienekonzepten längst verdient. Mehr Transparenz, mehr Planbarkeit seien für die Einzelhändler unverzichtbar. Für Unmut sorgen auch Probleme und die schleppende Auszahlung bei den Wirtschaftshilfen.

In welcher Höhe wurden Hilfen bislang ausgezahlt?

Für die Überbrückungshife III flossen nach dem Start in der vergangenen Woche laut Ministerium bisher 34,6 Millionen Euro als Abschlagszahlungen durch den Bund. Bei den Hilfen für November und Dezember seien inzwischen sechs Milliarden Euro an Abschlägen und regulären Auszahlungen überwiesen worden.

Von Bundesland zu Bundesland schwanken die Auszahlungsquoten allerdings stark zwischen dem Spitzenreiter Bremen (95 Prozent ausgezahlt) und Schlusslicht Brandenburg (64 Prozent).

Warum gibt es Probleme bei der Auszahlung der Hilfen?

Das Bundesfinanzminister gibt die Schuld den Ländern. Die Antragstellung wie auch die Auszahlungen der Abschläge auf die November- und Dezemberhilfen "erfolgten genau im vorher öffentlich angekündigten Zeitplan", heißt es in der Antwort von Staatssekretär Nußbaum auf Grünen-Anfrage, wie das "Handelsblatt" berichtet. "Wegen der unterschiedlichen zeitlichen und technischen Voraussetzungen in den Ländern" habe die Programmierung des Antrags- und Auszahlungsverfahrens dann aber einige Zeit in Anspruch genommen.

Werden konkrete Ergebnisse von dem Treffen erwartet?

Vor dem Treffen dämpfte Altmaier die Erwartungen und machte den vom Lockdown betroffenen Unternehmen wenig Hoffnung auf schnelle Lockerungen. Der Gesundheitsschutz gehe weiter vor und man müsse verantwortlich handeln. Zudem deutete der Minister an, dass von dem Spitzen-Treffen keine Beschlüsse zu erwarten seien, da er als Wirtschaftsminister nicht alleine entscheide.



Die Konferenz müsse mehr als ein Trostgipfel sein, forderte dagegen HDE-Hauptgeschäftsführer Genth. Er erwarte von Altmaier echte Perspektiven und wirkungsvolle Hilfspakete.

