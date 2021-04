Die französische Regierung darf die Fluggesellschaft Air France mit weiteren Finanzhilfen in Milliardenhöhe unterstützen.

EU-Wettbewerbskommissarin Vestager sagte in Brüssel, Frankreich könne bis zur vier Milliarden Euro zur Stärkung des Eigenkapitals beisteuern, um dem unter der Corona-Pandemie leidenden Unternehmen zu helfen. Im Gegenzug muss Air France am Pariser Flughafen Orly einen Teil der Start- und Landeslots an andere Unternehmen abgeben. So könnten Konkurrenten ihre Aktivitäten auf diesem Flughafen ausweiten, wodurch faire Preise und eine größere Auswahl für Verbraucher gewährleistet seien, sagte Vestager.



Die französische Regierung hatte dem französisch-niederländischen Konzern Air France-KLM bereits im vergangenen Jahr sieben Milliarden Euro zugesichert. Auch die Niederlande unterstützte das Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.