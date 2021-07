Frankreich führt eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte ein. Präsident Macron begründete diesen Schritt in einer Fernsehansprache mit der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante. Sämtliche Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen müssen sich Macron zufolge bis zum 15. September impfen lassen.

Andernfalls drohten Kontrollen und auch Sanktionen. Wenn man jetzt nicht handele, bedeute dies einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen und der Krankenhausbehandlungen, betonte Macron. Er sprach von einem Wettlauf gegen die Zeit und erklärte weiter, irgendwann müsse auch die Frage nach einer Impfpflicht für alle gestellt werden.

Viele Pflegekräfte noch nicht geimpft

In Frankreich sind zahlreiche Pflegekräfte noch immer ungeimpft. Die Impfkampagne hatte dort zuletzt an Tempo verloren. Der wissenschaftliche Beirat der Regierung geht davon aus, dass bis zu 95 Prozent der Franzosen immunisiert sein müssen, um die Epidemie in den Griff zu bekommen. Das Robert Koch-Institut in Deutschland nennt einen Wert von 85 Prozent.



Kurz zuvor hatte auch Griechenland eine Impfpflicht für den Gesundheitssektor angekündigt. In Italien gibt es die Pflicht-Impfung für Ärzte und anderes medizinisches Personal bereits seit Mai. In Deutschland wird darüber diskutiert, sie für das Personal in Kitas und Schulen einzuführen.

