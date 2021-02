In Frankreich wird der wegen der Corona-Pandemie ausgerufene Gesundheitsnotstand bis Juni verlängert.

Die Pariser Nationalversammlung stimmte am Nachmittag mit 278 Ja-Stimmen und 193 Nein-Stimmen für die zeitliche Ausweitung. Der Ausnahmezustand bietet einen rechtlichen Rahmen für Beschränkungen, zu denen auch die derzeitige abendliche Ausgangssperre ab 18 Uhr gehört. Kindergärten und Schulen haben in Frankreich weitgehend geöffnet. Bis auf große Kaufhäuser ist auch der Einzelhandel offen.



Der Gesundheitsnotstand war zunächst bis Sommer 2020 in Kraft. Er wurde im Oktober wegen der hohen Infektionszahlen mit dem Virus wieder eingeführt.



In Griechenland hat Ministerpräsident Mitsotakis angesichts steigender Infektionszahlen einen kompletten Lockdown für die Hauptstadt Athen ausgerufen. Bis Ende des Monats sollen unter anderem Schulen und viele Geschäfte geschlossen bleiben.

