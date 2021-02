In Frankreich wird der wegen der Corona-Pandemie ausgerufene Gesundheitsnotstand bis Juni verlängert.

Die Pariser Nationalversammlung stimmte am Nachmittag mit 278 Ja-Stimmen und 193 Nein-Stimmen für die zeitliche Ausweitung. Der Ausnahmezustand bietet einen rechtlichen Rahmen für Beschränkungen, zu denen auch die derzeitige abendliche Ausgangssperre ab 18 Uhr gehört. Kindergärten und Schulen haben in Frankreich weitgehend geöffnet. Bis auf große Kaufhäuser ist auch der Einzelhandel offen.



Der Gesundheitsnotstand war zunächst bis Sommer 2020 in Kraft. Er wurde im Oktober wegen der hohen Infektionszahlen mit dem Virus wieder eingeführt.



In Griechenland hat Ministerpräsident Mitsotakis angesichts steigender Infektionszahlen einen kompletten Lockdown für die Hauptstadt Athen ausgerufen. Bis Ende des Monats sollen unter anderem Schulen und viele Geschäfte geschlossen bleiben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 09.02.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 21.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 26.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 29.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 03.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.02.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.