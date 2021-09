Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, fordert das Ende der Corona-Maßnahmen. Nach dem Vorbild Großbritanniens soll es auch in Deutschland einen "Freedom Day" geben - und zwar am 30. Oktober. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach wies die Forderung entschieden zurück. Und auch die Zahlen in Großbritannien sind andere als in Deutschland. Eine Zusammenfassung.

Gassen betonte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", in den verbleibenden sechs Wochen könne jeder, der wolle, sich noch impfen lassen. Bei seinem Vorstoß berief er sich auf die Erfahrungen in Großbritannien, wo Premierminister Boris Johnson schon Mitte Juli die Pandemie-Regeln weitestgehend aufgehoben hatte. Es müsse Mut machen, dass das britische Gesundheitssystem nicht zusammengebrochen sei, zumal das deutsche viel leistungsfähiger sei. In Deutschland könnten viel mehr Schwerkranke behandelt werden.



Gassen erläuterte, in Großbritannien seien wissentlich mehr Infektionen zugelassen worden. Im Augenblick gebe die Situation in England den Befürwortern des "Freedom Day" recht. Er sei sehr zuversichtlich dass dadurch hierzulande rasch eine Impfquote von 70 Prozent zu erreichen sei. Das wäre wohl ausreichend, da die Risikogruppen schon jetzt weitgehend durchgeimpft seien.

Die Corona-Lage in Großbritannien

Nach dem "Freedom Day" in Großbritannien Mitte Julie gingen die Corona-Zahlen zunächst tatsächlich zurück. Mittlerweile steigen sie jedoch wieder kontinuierlich an. Die Inzidenz liegt nach Angaben der Johns Hopkins University mit 298 (Stand: 18. September) weiterhin auf hohem Niveau. Knapp 65 Prozent der Britinnen und Briten sind derzeit vollständig geimpft.



Häufig sind in den vergangenen Tagen in Großbritannien mehr als 140 Tote pro Tag gezählt worden. Insgesamt starben etwas mehr als 66 Millionen Einwohnern mehr als 135.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung. In Deutschland sind es bei 83 Millionen Menschen knapp 93.000 Tote.



Darauf weist auch der Virologe Christian Drosten hin. Er sagte Anfang September hier im Deutschlandfunk, man habe in England zum Preis vieler Verstorbener bei den Erwachsenen nun eine Seroprävalenz von knapp 95 Prozent, so viele Menschen wiesen also sopetifische Antikörper auf. Dadurch habe man dort jetzt die Chance auf einen Herbst, der ganz anders aussehen werde als der letzte - "und davon sind wir in Deutschland wirklich weit entfernt". Auch wenn Drosten froh ist, dass wir hierzulande noch nicht so viele natürliche Infektionen hatten (denn die kommen ja zu einem Preis") betont er: "Wir stehen nicht so da wie England und wir sind in einer Situation, in der man am besten an der Impfquote jetzt arbeiten sollte. Denn es gibt kaum andere Werkzeuge."

Lauterbach: "Unvertretbar"

Der SPD-Gesundheitexperte Lauterbach bezeichnete Gassens Ansatz denn auch als unvertretbar. Es sei unrealistisch, durch die Ankündigung eines "Freedom Day" die Menschen zum Impfen motivieren zu wollen. Er schlug vor, das Ziel einer Impfquote von 85 Prozent der erwachsenen Bevölkerung auszugeben und anzukündigen, dass beim Erreichen der Marke tatsächlich wesentliche Lockerungen kommen könnten. Alles darunter wäre wegen der hoch ansteckenden Delta-Variante im Winter riskant. Derzeit sind in Deutschland knapp 63 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.



Der NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte schon vor einigen Wochen für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen plädiert. Stamp sagte im Deutschlandfunk: "Ich habe ganz bewusst gesagt, dass es mir nicht um das englische Vorbild geht. Es geht nicht darum, eine große Party zu feiern, sondern es geht darum, dass ich gesprochen habe von einem Tag der Eigenverantwortung." Der FDP-Politiker hatte damals den 3. Oktober im Blick gehabt. Seiner Ansicht nach gibt es vor allem für Kinder massive Risiken durch die Corona-Einschränkungen: Übergewicht, Angstpsychosen und Entwicklungsstörungen.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.