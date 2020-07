Auslandsreisende aus Risikogebieten sollen nach ihrer Rückkehr auf einem deutschen Flughafen sofort einen kostenlosen Coronatest erhalten.

Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern geeinigt. Die Regelung soll außerdem für deutsche Seehäfen eingeführt werden. Die Tests sind freiwillig. Wer kein negatives Ergebnis vorweisen kann, muss sich allerdings weiterhin für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.



Die Einigung der Ministerrunde umfasst zusätzlich das Angebot an alle Reisenden, sich binnen 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus testen zu lassen. Dieser Weg steht auch Menschen offen, die aus Ländern zurückkehren, die nicht als Risikogebiet eingestuft sind.



Die Kosten sollen dem Beschluss zufolge von Bund, Ländern und Krankenkassen übernommen werden. Eine Verpflichtung zum Test besteht nicht, sie solle jedoch rechtlich geprüft werden, hieß es nach der Videokonferenz der Gesundheitsminister.



Frankreich bereitet derweil Pflichtuntersuchungen an Flughäfen vor. Die Regierung in Paris will spätestens zum Monatswechsel Rückkehrern aus Risikoländern verbindlich vorschreiben, sich einem sofortigen Coronatest zu unterziehen.