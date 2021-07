Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge ganz Spanien als Corona-Risikogebiet einstufen. Laut den Zeitungen der Funke-Mediengruppe soll eine entsprechende Entscheidung heute bekannt gegeben werden.

Bislang gelten nur einzelne spanische Regionen als Risikogebiete. Die Balearen mit Mallorca zählen noch nicht dazu. Für Reiserückkehrer bedeutet dies eine Quarantänepflicht, die aber durch ein negatives Testergebnis oder einen Impfnachweis aufgehoben wird. Die Infektionszahlen in Spanien waren in den letzten Wochen drastisch gestiegen.

Zypern soll Hochinzidenzgebiet werden

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht jeden Freitag die neuen neuen Corona-Einstufungen der Bundesregierung für das Ausland. Die endgültige Entscheidung in den zuständigen Ministerien (Gesundheit, Inneres, Auswärtiges) fällt in der Regel kurz vorher.



Zypern soll dem Bericht zufolge sogar als Hochinzidenzgebiet eingestuft werden. Wer aus einer solchen Region zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann sie aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.