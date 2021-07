Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, hält die Warnungen vor der Ausbreitung der Delta-Variante für überzogen.

Sie sei zwar ansteckender, aber nach heutigen Erkenntnissen wohl nicht wesentlich gefährlicher als die bisherigen Varianten, sagte Gassen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Es gebe bisher keine fundierten Hinweise darauf, dass dadurch auch der Anteil der schweren Erkrankungen wieder steige, zumal Geimpfte zuverlässig geschützt seien.



Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass in dieser Woche mindestens jede zweite Ansteckung auf die Delta-Variante zurückgeht. Der Anteil an einer Stichprobe aus dem Zeitraum vom 14. bis 20. Juni wird in einem aktuellen Bericht des RKI mit rund 37 Prozent beziffert. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Woche zuvor.



Kanzleramtschef Braun stellte angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus leicht zugängliche Impfungen für Studierende in Aussicht. Der CDU-Politiker sagte nach Medienberichten, das habe man zwischen Bund und Ländern für den kommenden Semesterstart an den Universitäten abgesprochen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 1.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 29.06.)



+ Inlands-Urlaub: Regelungen in den Bundesländern (Stand 16.06)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 29.06.)



+ Mutation: Informationen über die Delta-Variante (Stand: 24.06.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.