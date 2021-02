Die zentrale Gedenkfeier für die Toten der Corona-Pandemie in Deutschland soll am 18. April in Berlin stattfinden. Das teilte Bundespräsident Steinmeier mit.

Er sagte der Rheinischen Post, es gehe darum, als Gesellschaft innezuhalten, den Hinterbliebenen eine Stimme zu geben und in Würde Abschied von den Toten zu nehmen. Wegen der Corona-Pandemie könne nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern dabei sein. Zudem seien viele Planungen derzeit noch unsicher.



Der Bundespräsident hatte bereits im Januar die Aktion "Lichtfenster" initiiert, bei der Menschen im Gedenken an die Corona-Toten ein Licht ins Fenster stellen sollten.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.