Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute den genauen Zeitpunkt für den Start der Corona-Impfungen in Hausarztpraxen bestimmen. Am Montag hatte sich die Gesundheitsministerkonferenz bereits auf den Zeitraum Anfang April geeinigt.

Dem Vernehmen nach soll der Impfstoff möglichst unbürokratisch über Großhandel und Apotheken in die Praxen kommen. Die Impfzentren sollen vorerst bestehen bleiben, vereinbarte Termine ebenfalls.



Mit Blick auf die Einführung der Schnelltests warfen die niedergelassenen Ärzte Bundesgesundheitsminister Spahn vor, ein Chaos ausgelöst zu haben. Die Verordnung habe die Kassenärzte erst am Montag erreicht, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Hofmeister, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Ärzte hätten sich überrollt gefühlt.

Betriebsärzte: fünf Millionen Beschäftigte pro Monat impfen

Die Betriebsärzte in Deutschland könnten nach Angaben ihres Verbands pro Monat rund fünf Millionen Beschäftigte gegen das Corona-Virus impfen. Im Unterschied zu den Hausärzten würden die rund 12.000 Werksmedizinerinnen und -mediziner in Deutschland sich vor allem mit Vorsorge-Untersuchungen befassen. Das sagte die Vizepräsidentin des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Wahl-Wachendorf, der Funke-Mediengruppe. Bis zu 80 Prozent dieser Untersuchungen ließen sich um einige Wochen verschieben, um vorrangig zu impfen. Wahl-Wachendorf plädierte dafür, dass auch in den Betrieben eine gewisse Priorisierung in der Impfreihenfolge erhalten bleibt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 09.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 09.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.3.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 08.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.