Im Zuge der Corona-Beschränkungen hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht die nächtliche Sperrstunde für Gastronomen und das Verbot für einen Außerhausverkauf von Alkohol vorläufig gekippt.

Das Gericht in Lüneburg gab dem Eilantrag einer Gastwirtin aus Delmenhorst statt. In der Entscheidung heißt es, es sei nicht nachvollziehbar erklärt worden, warum gerade der Aufenthalt in Gastronomiebetrieben zwischen 23 Uhr und 6 Uhr sowie der ganztägige Außer-Haus-Verkauf alkoholischer Getränke ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich brächten.



Der Beschluss über den Eilantrag ist nicht anfechtbar, das Hauptsacheverfahren läuft weiter.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.