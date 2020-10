Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die wegen der Corona-Pandemie verhängte nächtliche Sperrstunde für Gastronomen sowie das Verbot für einen Außerhausverkauf von Alkohol vorläufig gekippt.

Das Gericht in Lüneburg gab dem Eilantrag einer Gastwirtin statt. In der Entscheidung heißt es, es sei nicht nachvollziehbar erklärt worden, warum gerade der Aufenthalt in Gastronomiebetrieben zwischen 23 und 6 Uhr sowie der ganztägige Außer-Haus-Verkauf alkoholischer Getränke ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich brächten. Die Entscheidung ist aber nur für einige Tage von Relevanz: Ab Montag muss die Gastronomie wegen der neuen Corona-Auflagen bundesweit bis Ende November schließen.



Das oberste Verwaltungsgericht Bayerns billigte dagegen die dort für Hotspots geltenden Sperrstunden in der Gastronomie vorläufig. Auch die Teilnehmerbeschränkungen für private Feiern behalten Gültigkeit. Das Gericht lehnte den Eilantrag eines Gastwirts und Hoteliers gegen die Vorschriften ab. Zur Begründung hieß es, das Interesse an der Bekämpfung der Pandemie überwiege .

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 29.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 28.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.