In den Niederlanden hat ein Gericht die umgehende Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre angeordnet.

In der Entscheidung heißt es, der Maßnahme fehle jegliche rechtliche Grundlage. Eine akute Notsituation sei nicht gegeben. Die Richter bezeichneten die Ausgangssperre als schwere Einschränkung der Bewegungsfreiheit und einen Eingriff in die persönlichen Lebensumstände der Bürger. Sie gaben damit der Klage einer corona-skeptischen Protestgruppe statt.



Die Regierung hatte die umstrittene Ausgangssperre am 23. Januar verhängt. Sie war erst kürzlich bis zum 3. März verlängert worden. Das Ausgangsverbot gilt zwischen 21.00 und 04.30 Uhr und hatte vergangenen Monat zu den schlimmsten Ausschreitungen in den Niederlanden seit vier Jahrzehnten geführt.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.