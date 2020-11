In Nordrhein-Westfalen wird es wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr vor Weihnachten keine verkaufsoffenen Sonntage geben.

Das entschied das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Eilbeschluss, der auch für den Sonntag nach Neujahr gilt. Die Richter gaben damit einer Klage der Gewerkschaft Verdi statt. In ihrer Begründung äußern sie erhebliche Zweifel daran, dass eine Ladenöffnung am Sonntag das Infektionsrisiko eindämmen könnte.



Die Landesregierung wollte die Weihnachtseinkäufe im Advent entzerren und einen, wie es hieß, "unregulierbaren Kundenandrang" vermeiden. Deshalb wurde die Möglichkeit der verkaufsoffenen Sonntage in der Corona-Schutzverordnung festgeschrieben.



Das Oberverwaltungsgericht hat bereits für eine ganze Reihe von Städten und Kommunen in NRW ähnliche, ablehnende Entscheidungen getroffen.



(Az.: 13 B 1712/20 NE)

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.