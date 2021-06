Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über die Corona-Maßnahmen.

Im Zentrum der Videoschalte sollen unter anderem Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie stehen. Nähere Festlegungen werden zur Zukunft der Impfzentren erwartet. Beraten werde auch über Long Covid, also Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung, wie der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz und bayerische Ressortchef Holetschek ankündigte. Der CSU-Politiker forderte, der Bund müsse Impfzentren bis Ende des Jahres finanzieren. Konzeptionelle Änderungen etwa hin zu mehr mobilen Teams seien denkbar.



Laut einem Medienbericht wollen die Länder angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus strengere Einreisevorschriften durchsetzen. Das Magazin "Business Insider" berichtet, in einem Beschlussentwurf für die Ministerkonferenz gebe es deutliche Kritik an den Regeln für die Einreise aus sogenannten einfachen Risikogebieten.

