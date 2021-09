Die Gesundheitsminister der Länder beraten am Nachmittag über einheitliche Quarantäne-Regeln in der Corona-Pandemie in Schulen.

Bislang gibt es höchst unterschiedliche Vorgaben für den Fall, dass sich in einer Klasse ein infizierter Schüler findet. Teilweise werden nur die Sitznachbarn in Quarantäne geschickt, teilweise ganze Klassen. Viele Schülerinnen und Schüler sind noch nicht geimpft, weil es derzeit keine Impfstoffe gibt, die für Kinder unter zwölf Jahren offiziell zugelassen sind. Bundesbildungsministerin Karliczek bekräftigte die Notwendigkeit einheitlicher Regeln. Die Länder sollten sich auf eine klare Linie verständigen, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Auch der Deutsche Lehrerverband dringt auf einheitliche Regeln und verweist auf die Notwendigkeit von Lüftung und Raumfilter.



Unterdessen verteidigte Kanzleramtschef Braun die Pläne von Union und SPD, dass Arbeitgeber etwa in Kitas, Schulen und Pflegeheimen über den Impfstatus der Beschäftigten informiert werden sollen. Es gehe dabei ausschließlich darum, die Arbeitsabläufe sicherer organisieren zu können, betonte der CDU-Politiker im ZDF.

