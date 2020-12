Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat die Politik zu einer frühzeitigen Entscheidung über den Schulbetrieb nach dem 10. Januar aufgefordert.

Die GEW-Vorsitzende Tepe sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei abzusehen, dass die Lockdown-Maßnahmen über dieses Datum hinaus verlängert werden müssten. Lehrer, Schüler und Eltern bräuchten deshalb rechtzeitig Konzepte, um sich auf die Situation einstellen zu können. Es dürfe keine Ansagen am Freitag mehr geben, die am Montag umgesetzt sein müssten. Tepe forderte zudem die Umstellung vom Präsenz- auf den Wechselunterricht. Prüfungen und Tests, die derzeit nicht viel mehr als soziale Ungleichheiten widerspiegelten, sollten ausgesetzt werden.



Bund und Länder wollen am 5. Januar über das weitere Vorgehen beraten.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.