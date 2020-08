Aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kann derzeit wegen der Corona-Beschränkungen von Regelbetrieb an den Schulen keine Rede sein.

Der Berliner GEW-Landesvorsitzende Erdmann sagte auf einem Landesparteitag der Linken, Unterricht finde nur frontal statt. An vielen Schulen gebe es keine Förderkurse, keinen Musikunterricht und oft nicht einmal Sportunterricht. Insofern handle es sich eher um Betreuung als um wirkliches Lernen. Erdmann betonte, die Lehrkräfte hätten Verständnis dafür, dass wegen der Pandemie vieles anders sei. Sie hätten es aber satt, dass nach außen der Schein gepflegt werde, es laufe "alles super".



Seit dem Ende der Ferien gilt bundesweit in den Schulen eine Maskenpflicht, in Nordrhein-Westfalen auch während des Unterrichts.