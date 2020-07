Die Corona-Pandemie führt nach Angaben des Deutschen Städtetages zu einem historischen Einbruch der Gewerbesteuer.

Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Göppert sagte, die kommunalen Haushalte würden am Ende des Jahres so hohe Einbußen erleiden, wie man sie noch nie erlebt habe. Laut Städtetag ist das Gewerbesteueraufkommen im zweiten Quartal auf die Hälfte des Vorjahresniveaus geschrumpft. Von Januar bis Juni sei es um 28 Prozent gesunken. Dabei sind allerdings noch Monate berücksichtigt, in denen das öffentliche Leben in Deutschland und vielen anderen Staaten noch nicht eingeschränkt war.



Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Als Folge der Corona-Pandemie sind vielen Unternehmen Umsätze und Aufträge weggebrochen und damit die Erträge stark gesunken.