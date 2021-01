Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert, die Schulen mindestens so lange geschlossen zu lassen, bis klar ist, wie sich Silvester auf die Corona-Infektionszahlen auswirkt.

Man erwarte von den Kultusministern und den Ministerpräsidenten, dass sie den Lockdown in den Schulen um mindestens eine Woche verlängerten, sagte GEW-Chefin Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zudem spreche sehr viel dafür, dass Wechsel- und Distanzunterricht in den kommenden Wochen mit Blick auf die Corona-Pandemie das Gebot der Stunde blieben. Tepe betonte, dass dies bei hohen Infektionszahlen auch für die Grundschulen gelten müsse. Die Gesundheit des Personals an Grundschulen sei sonst in hohem Maß gefährdet.



Gerade mit Blick auf den Distanzunterricht forderte Tepe die Versorgung von Schülern und Lehrkräften mit digitalen Endgeräten sowie Fortbildungsangebote an den Schulen. Dabei müssten auch ausreichend Systemadministratoren im Einsatz sein, unterstrich die Gewerkschafterin.

