Bundesfamilienministerin Giffey hat davor gewarnt, junge Menschen pauschal für den Anstieg der Corona-Neuinfektionen verantwortlich zu machen.

Viele junge Menschen verhielten sich rücksichtsvoll und vernünftig, auch wenn sie unter der Krise litten, sagte die SPD-Politikerin im ARD-Fernsehen. Man dürfte die Generationen hier nicht gegeneinander ausspielen. Wenn es massive Verstöße gegen Corona-Beschränkungen gebe, müsse das Konsequenzen haben, unabhängig davon, wie alt die Menschen seien. Erneut appellierte Giffey an die Bevölkerung, von großen Feiern abzusehen.



Wegen des erhöhten Infektionsgeschehens vor allem in Großstädten ist die Debatte über Corona-Maßnahmen neu entfacht. In Städten wie Berlin und Frankfurt gilt eine Sperrstunde, die besonders junge Menschen trifft.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.