Die globale Verteilung eines Corona-Impfstoffes wird nach Angaben der Internationalen Luftverkehrsorganisation IATA eine enorme logistische Herausforderung bedeuten.

Wie die IATA mitteilte, würde ein Frachtvolumen von bis zu 8.000 Boeing 747 benötigt. Die Organisation warnt davor, die Aufgabe zu unterschätzen, gerade angesichts der zurzeit reduzierten Fluggkapazitäten.



An der Entwicklung eines Impfstoffes forschen derzeit zahlreiche Firmen in aller Welt. Die IATA steht bereits in Kontakt mit Fluglinien, Flughäfen, Gesundheitsbehörden und Pharmakonzernen, um einen Lieferplan für den Luftweg auszuarbeiten. Dabei wird geplant, dass pro Person eine Dosis des künftigen Impfstoffes benötigt würde.



Die IATA ist der Dachverband der Fluggesellschaften.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.