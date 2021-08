Wegen steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Kreta und weitere griechische Urlaubsinseln ab kommenden Dienstag als Hochrisikogebiete ein. Spanien erklärte ganz Deutschland ab Montag wegen der steigenden Infektionszahlen zum Risikogebiet.

Die Einstufung als Hochriskiogebiete betrifft Kreta und die südliche Ägäis mit Inseln wie Mykonos, Kos und Naxos, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Einreisende nach Deutschland, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen damit für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Auch das Kosovo und Nordmazedonien sollen künftig zu den Hochrisikogebieten gehören.



Zugleich streicht die Bundesregierung ab Sonntag einige spanische Regionen wieder von der Liste der Hochrisikogebiete. Dazu zählen die Kanarischen Inseln und Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava.

Spanien erklärt ganz Deutschland zum Risikogebiet

Die Einstufung Deutschlands zum Risikogebiet gilt zunächst für sieben Tage, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte. Das bedeutet, dass alle Einreisenden aus Deutschland ab zwölf Jahren einen Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test vorlegen müssen. Zuletzt galten bereits fünf Bundesländer als Risikogebiete, und zwar Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Schleswig-Holstein. Wenn Reisende aus der Bundesrepublik in Spanien Gebiete besuchen, die auf der deutschen Liste der Hochrisikogebiete stehen, wie etwa Madrid oder Mallorca, müssen sie bei der Rückkehr zehn Tage in Quarantäne. Diese kann frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.