Die britische Regierung empfiehlt wegen einer deutlichen Zunahme der Corona-Infektionszahlen wieder die Arbeit im Homeoffice.

Jeder, der dies könne, sollte es auch wahrnehmen, sagte Staatsminister Gove dem Sender Sky News. Die Zahl der Menschen, die nach einer Ansteckung mit dem Virus ins Krankenhaus müssten, gehe nach oben. Deshalb müsse man handeln. Premierminister Johnson will sich im Laufe des Tages mit einer Rede an die Bevölkerung wenden.



In Großbritannien gab es in den vergangenen Tagen fast täglich zwischen 3.500 und 4.000 neue Corona-Fälle. Das ist ungefähr eine Verdoppelung innerhalb von sieben Tagen. Von Donnerstag an werden Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus wieder verschärft. So müssen alle Restaurants, Pubs und Bars nach Angaben der Regierung spätestens um 22 Uhr schließen.

