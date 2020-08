Zur Eindämmung des Coronavirus will Großbritannien zwei neue Arten von Schnelltests einführen.

Das Gesundheitsministerium teilte mit, ab der kommenden Woche

würden Krankenhäusern, Pflegeheimen und Laboren rund 5,8 Millionen DNA- und 450.000 Abstrichtests zur Verfügung gestellt. Sie sollen nach den Worten von Minister Hancock in weniger als 90 Minuten Ergebnisse liefern und helfen,

Übertragungsketten schnell zu unterbrechen.



Das Vereinigte Königreich ist in Europa am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Gestern Abend wurde im Großraum Manchester wegen steigender Infektionszahlen ein so genannter schwerwiegender Vorfall ausgerufen. Das gibt den Behörden mehr Handlungsmöglichkeiten.