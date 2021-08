Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen hat sich dagegen ausgesprochen, die kostenlosen Corona-Schnelltests abzuschaffen.

Er sagte im ARD-Fernsehen, die Debatte komme zur völlig falschen Zeit. Tests jetzt kostenpflichtig zu machen, sei nicht nur unfair, sondern führe auch zu einem neuerlichen Blindflug in der Pandemie. Dahmen wies darauf hin, dass noch mehr als 30 Millionen Menschen ungeimpft seien. Im Moment sei die Impfkampagne ins Stocken geraten. Wenn sie nicht wieder schneller vorangehe, werde man das für die Bürger kostenfreie Testen absehbar noch brauchen, so der Grünen-Politiker.



Bislang kann sich in Deutschland jeder auf Staatskosten testen lassen. Nach Plänen des Bundesgesundheitsministeriums soll damit Mitte Oktober Schluss sein.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.