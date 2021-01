Der Grünen-Bundestagsabgeordnete von Holtz hat Deutschland und die EU aufgerufen, bei der Versorgung mit Corona-Impfstoffen ärmere Länder nicht im Stich zu lassen.

Dies sei nicht nur ein Gebot der Fairness und eine ethische Frage, sondern am Ende auch im eigenen Interesse, sagte der Entwicklungspolitiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Eine Pandemie könne man nicht besiegen, wenn nur die Menschen in Europa geimpft würden.



Die Weltgesundheitsorganisation hatte gestern an die Staaten appelliert, keine weiteren Direktverträge mit den Herstellern zu schließen, sondern sich mit der internationalen Impfallianz Covax abzustimmen. Risikogruppen und medizinisches Personal sollten zuerst an die Reihe kommen, unabhängig davon, wo auf der Welt sie lebten, forderte die WHO. Die EU hat ihre Bestellung bei Pfizer und Biontech inzwischen verdoppelt.



Wie in anderen Ländern bleibt die Corona-Lage auch in Deutschland angespannt. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 24.694 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Außerdem wurden 1.083 neue Todesfälle registriert.

