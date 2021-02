Die Grünen-Politikerin Dornheim plädiert für eine Pflicht zur Arbeit im Homeoffice während der Corona-Pandemie.

Dornheim sagte im Deutschlandfunk, die von der Bundesregierung verhängte Verordnung sei zwar begrüßenswert, reiche aber nicht aus. In der Praxis zeige sich, dass viele Arbeitgeber weiter uneinsichtig seien und sich nicht an die Vorgaben hielten. Es herrsche ein solcher "Präsenz-Fetisch", dass viele bereit seien, Verstöße in Kauf zu nehmen, erklärte die Berliner Bundestagskandidatin. Zudem sei es für die Arbeitsschutzbehörden schwierig, Betriebe in großem Stil zu kontrollieren. Studien hätten jedoch gezeigt, dass die Gefahr, sich im Büro mit dem Coronavirus zu infizieren, bis zu achtmal so hoch sei wie im Supermarkt. Es sei daher unverantwortlich und fahrlässig, wenn Vorgesetzte nach wie vor auf die Präsenzpflicht pochten.



Laut der Verordnung der Bundesregierung müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigen ermöglichen, Büroarbeit oder ähnliche Tätigkeiten zuhause auszuführen, wenn keine betriebsbedingten Gründe dagegen sprechen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.