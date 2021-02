Kulturstaatsministerin Grütters appelliert an die Bundesländer, bei möglichen Öffnungen in den kommenden Wochen auch an Kultureinrichtungen zu denken.

Kulturorte hätten sich sich von Anfang an solidarisch gezeigt und wirksame Hygienekonzepte entwickelt. Sie verdienten Öffnungsperspektiven - und das möglichst bald, schreibt die CDU-Politikerin in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Politik & Kultur" des Deutschen Kulturrats. Die Länder müssten daher differenziert vorgehen anstatt großflächig an pauschalen Schließungen festzuhalten. Gerade Museen und auch Konzerthäuser hätten gute Belüftungsanlagen und Hygienekonzepte.



Grütters betonte, Kultureinrichtungen seien die ersten gewesen, die hätten schließen müssen und dürften nicht die letzten sein, die wieder öffneten. Die Darstellenden Künste etwa litten unter einem Minus von 90 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.