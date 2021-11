Die Gesundheitssenatorin von Hamburg, Leonhard, hat sich für eine Corona-Testpflicht für ungeimpftes Personal in Pflegeheimen ausgesprochen.

In Hamburg frage man sowohl die Impfquoten als auch das Testmonitoring der Pflegeheime bereits regelmäßig ab, sagte Leonhard im Deutschlandfunk. [Audio] Leider fehle dafür bislang jedoch eine gesetzliche Grundlage, sodass man auf das Entgegenkommen der Betreiber angewiesen sei. Mit Blick auf die Lage in den Kliniken erklärte die SPD-Politikerin, diese seien in der Hansestadt schon stark ausgelastet, eine Überlastung gebe es momentan aber noch nicht. Gleichwohl übernehme man bereits Corona-Patienten aus anderen Bundesländern und merke, dass das Infektionsgeschehen an anderen Orten der Republik stark eskaliere.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten ab dem Nachmittag über den weiteren Kurs im Kampf gegen das Coronavirus. Diskutiert werden soll auf der zweitägigen Konferenz in Lindau unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte gestern bemängelt, das sogenannte "Boostern" gehe zu langsam voran. Dafür sollten auch die regionalen Impfzentren wieder aktiviert werden.



Der geschäftsführende Bundeskanzleramzschef Braun sagte im ZDF, das Auslaufen der epidemischen Notlage zum 25. November sei ein "großer Fehler". Wenn der Eindruck erweckt werde, die Pandemie sei vorbei und es gebe nur noch für eine kurze Beschränkungen, stimme das nicht. Es müsse wieder eine Ernsthaftigkeit in die Debatte, sonst würden die Bürger ihr Verhalten nicht ändern.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.