Nach München und Gelsenkirchen hat nun auch die nordrhein-westfälische Stadt Hamm wegen gestiegener Corona-Neuinfektionen die Auflagen verschärft.

Wie Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann in einer Video-Pressekonferenz erklärte, gilt ab morgen für zunächst zwei Wochen eine Maskenpflicht im Unterricht für Lehrer und Schüler an weiterführenden Schulen, wenn ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht gewährleistet ist. Zudem dürfen im öffentlichen Raum nur noch fünf Personen oder Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Nach den offiziellen Zahlen des Robert Koch-Instituts liegt Hamm weit über der wichtigen Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen.



Auch Bayern verschärft die Corona-Auflagen. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, kündigte Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung an, dass bei privaten Feiern die Personenzahl von 100 auf 25 in Innenräumen begrenzt werde. Die Bestimmungen für die Kommunen mit einer Inzidenz von 50 oder mehr würden verpflichtend. An Corona-Brennpunkten könne die Verpflichtung erlassen werden, auf bestimmten öffentlichen Plätzen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.