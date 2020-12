Der Handelsverband Deutschland plädiert dafür, die befristete Mehrwertsteuersenkung nach Jahresende zu verlängern, damit diese Wirkung erzielen könne.

Der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Genth, sagte der "Wirtschaftswoche", für die meisten Händler sei der Aufwand der Umstellung deutlich höher gewesen als der bisherige Nutzen. So hätten etwa in vielen Geschäften Kassentechniker in die Systeme eingreifen und die Preise neu ausgezeichnet werden müssen. Durch eine Verlängerung der Senkung könne sich der Aufwand der Umstellung besser amortisieren, betonte Genth. Zudem könnten die Innenstädte von niedrigeren Steuersätzen profitieren, wenn die Pandemie besser im Griff sei und die Menschen wieder Lust auf einen Einkaufsbummel bekämen. Bislang habe die Maßnahme nur wenig gebracht, etwa im Handel mit hochpreisigen Waren wie Möbeln.



Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern, hatte die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz vom 1. Juli an bis zum Jahresende vorübergehend gesenkt. Finanzminister Scholz hatte mehrfach betont, eine Verlängerung werde es nicht geben.

