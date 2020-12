Angesichts neuer Höchstwerte bei Neuinfektionen und Todesfällen werden Forderungen lauter, das öffentliche Leben in Deutschland noch vor Weihnachten weitestgehend herunterzufahren. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte im Deutschlandfunk, wichtig sei nun ein bundesweiter Shutdown. Man müsse zügig entscheiden und die Beschränkungen noch vor dem Heiligen Abend - idealerweise zum 4. Advent - in Kraft setzen.

Sofortige Maßnahmen schon zu Beginn der nächsten Woche sieht die SPD-Politikerin eher für die Corona-Hotspots. Sie betonte (Audio-Link), man müsse beipielsweise dem Einzelhandel eine gewisse Vorbereitung ermöglichen. Zudem sprach sich Schwesig für eine maximale Kontaktreduzierung aus. Auch an den Feiertagen sollte nur die Kernfamilie oder ein enger Freundeskreis zusammenkommen. Auf jeden Fall müsse ein bundesweiter Reiseverkehr untersagt werden.

20. Dezember als Starttermin im Gespräch

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Müller geht davon aus, dass sich Bund und Länder auf einen dreiwöchigen harten Lockdown verständigen werden. Der SPD-Politiker sagte im ZDF, es zeichne sich auch in den Gesprächen mit den Kollegen in den Ländern ab, dass es ab dem 20. Dezember erhebliche Einschnitte geben und auch der Einzelhandel herunter gefahren werde. Wenn das bis zum 10. Januar gelte, hätte man drei Wochen massive Einschränkungen, die dazu führen würden, dass die Inzidenzen heruntergingen.



Mehrere Bundesländer - darunter Niedersachsen, Thüringen, Sachsen und zuletzt Baden-Württemberg - hatten bereits ihre Bereitschaft angekündigt, das öffentliche Leben noch vor den Festtagen drastisch einzuschränken. Voraussichtlich am Sonntag wollen Bund und Länder in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen beraten.

